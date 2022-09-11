НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
11 сентября, 14:58

Мазур лидирует на губернаторских выборах в Томской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Томской области Владимир Мазур лидирует на выборах главы региона. После обработки 2,22% протоколов он набирает 80,4% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ.

За кандидата от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Виктора Гринёва проголосовало 2,55%, кандидата от "Справедливой России" Галину Немцову поддержали 8,05%, а Андрей Петров от КПРФ после обработки первых протоколов набирает 6% голосов.

В ЦИК назвали проходящие в РФ выборы спокойными и отметили минимальное число нарушений

В ЦИК назвали проходящие в РФ выборы спокойными и отметили минимальное число нарушений

Президент России Владимир Путин назначил Мазура временно исполняющим обязанности губернатора Томской области 10 мая 2022 года. Мазур прежде занимал должность заместителя начальника Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике.

Обложка ©

Telegram / Владимир Мазур

Наталья Исакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров