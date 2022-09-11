Мазур лидирует на губернаторских выборах в Томской области
Временно исполняющий обязанности губернатора Томской области Владимир Мазур лидирует на выборах главы региона. После обработки 2,22% протоколов он набирает 80,4% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ.
За кандидата от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Виктора Гринёва проголосовало 2,55%, кандидата от "Справедливой России" Галину Немцову поддержали 8,05%, а Андрей Петров от КПРФ после обработки первых протоколов набирает 6% голосов.
Президент России Владимир Путин назначил Мазура временно исполняющим обязанности губернатора Томской области 10 мая 2022 года. Мазур прежде занимал должность заместителя начальника Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике.
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