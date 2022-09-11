Памфилова: Почти 93 тысячи избирателей из семи российских регионов участвовали в ДЭГ

Почти 93 тысячи избирателей из семи российских регионов участвовали в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ). Об этом заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова на сегодняшнем заседании комиссии. Речь идёт о Калининградской, Калужской, Курской, Новгородской, Псковской, Томской и Ярославской областях. Отметим, что такое количество людей составляет 83% от общего числа граждан, которые подали заявление на онлайн-голосование.

"На 16:30 в дистанционном голосовании приняли участие 92 758 избирателей из 110 618, включённых в списки. Это более 83% на сей момент", — сообщила Памфилова.