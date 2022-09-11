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11 сентября, 14:56

Памфилова: Почти 93 тысячи избирателей из семи российских регионов участвовали в ДЭГ

Почти 93 тысячи избирателей из семи российских регионов участвовали в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ). Об этом заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова на сегодняшнем заседании комиссии. Речь идёт о Калининградской, Калужской, Курской, Новгородской, Псковской, Томской и Ярославской областях. Отметим, что такое количество людей составляет 83% от общего числа граждан, которые подали заявление на онлайн-голосование.

"На 16:30 в дистанционном голосовании приняли участие 92 758 избирателей из 110 618, включённых в списки. Это более 83% на сей момент", — сообщила Памфилова.

Памфилова: Более 300 попыток информационных атак на ДЭГ зафиксировано за 10-е и 11 сентября

Памфилова: Более 300 попыток информационных атак на ДЭГ зафиксировано за 10-е и 11 сентября

Напомним: в единый день голосования в России проводится 4,7 тысячи выборов различного уровня. Речь идёт о 31,2 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Основной день — 11 сентября, в отдельных регионах выборы проходят три дня начиная с 9 сентября. Россияне голосуют за депутатов регионального и местного уровня: выборы проходят в шесть законодательных собраний субъектов РФ, 12 городских дум. Также проходит 15 кампаний по выборам губернаторов. Ожидается, что свои голоса отдадут более 44 миллионов избирателей.

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ТАСС / Сергей Савостьянов

Никита Осипов

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