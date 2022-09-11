Памфилова: Более 300 попыток информационных атак на ДЭГ зафиксировано за 10-е и 11 сентября

За 10-е и 11 сентября система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) подверглась более чем трёмстам информационным атакам. Такое заявление сделала председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

"За субботу—воскресенье с зарубежных адресов зафиксировано немногим более 300 попыток информационных воздействий на федеральную платформу ДЭГ низкой степени критичности. Воздействия фиксируются с адресов сетей стран Западной Европы, Средней Азии и Закавказья", — сообщила она в информационном центре ЦИК.

При этом масштабных DDoS-атак за прошедшее время электронного голосования не было. По словам Памфиловой, основная часть вредоносного трафика блокируется и не доходит до периметра системы ДЭГ. Так, в 13:30 мск специалисты зафиксировали попытку сложной атаки прикладного уровня 10-минутной длительности, но она была остановлена и на работу дистанционного электронного голосования не повлияла, подчеркнула глава ЦИК.