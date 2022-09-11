В Британии испугались, что из-за премьера Трасс страна станет посмешищем

При новом премьер-министре Великобритании Лиз Трасс государство может не справиться с рядом кризисов. Такого мнения придерживается обозреватель Bloomberg Макс Гастингс. В публикации агентства он отмечает, что из-за Трасс Соединённое Королевство рискует оказаться посмешищем.

"Сегодня восхождение Лиз Трасс на Даунинг-стрит на фоне почти обрушившегося фунта стерлингов и перспективы промышленной и социальной зимы, недовольства представляет собой исторический момент. Британии грозит серьёзная опасность — стать не просто униженной, а, что ещё хуже, посмешищем", — сказано в материале.

Журналист считает, что кончина королевы Елизаветы II, высокие показатели инфляции, конфликт в Незалежной и риск банкротства многих граждан из-за роста стоимости энергоносителей вместе со слабыми лидерскими качествами нового премьера могут закончиться для Британии ужасающими последствиями. Автор отмечает, что представители правящей Консервативной партии хотят вернуть предшественника Трасс Бориса Джонсона.

Гастингс осудил нового премьера за завышенную самооценку и непрофессионализм на посту главы МИД Британии. Кроме того, обозревателю не понравились попытки Трасс стать второй Маргарет Тэтчер, что заключается в её слишком агрессивных заявлениях.