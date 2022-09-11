Памфилова призвала членов избиркомов не терять бдительности на фоне спокойных выборов
Члены региональных избирательных комиссий не должны терять бдительности, несмотря на то что выборы идут очень спокойно. Об этом заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
В ходе брифинга она назвала нынешнюю кампанию довольно спокойной и даже скучноватой.
"И я рада этому, но это не должно нас успокаивать, потому что апофеозом является период подсчёта голосов. И тут очень важно членам комиссий не терять бдительности, не расслабляться, быть предельно внимательными и точными", — сказала Памфилова.
Ранее глава Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заявил, что большая часть сообщений о нарушениях при голосовании на выборах не подтверждается. При этом он отметил важность того, что "мусор не заметается под ковёр", а недостатки прямо и честно обсуждаются.
Telegram-канал ЦИК России