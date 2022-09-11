"Реал" разгромил "Мальорку" в матче чемпионата Испании

Мадридский "Реал" на своём поле разгромил "Мальорку" в матче пятого тура чемпионата Испании по футболу со счётом 4:1.

На гол Мурики точными ударами отметились Феде Вальверде, Винисиус Жуниор, Родриго и Антонио Рюдигер. Отметим, что для защитника, перешедшего летом из "Челси", это был дебютный матч за "сливочных".