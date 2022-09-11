Памфилова: Автономные региональные системы для онлайн-голосования не будут создаваться
Автономные региональные системы для онлайн-голосования, подобные той, которые есть в Москве, не будут создаваться. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова при посещении общественного штаба по наблюдению за выборами в столице.
"Больше никаких систем, скажем, автономных или региональных не будет. Москва — это огромные средства, и не первый год, когда Москва затратила огромные ресурсы, создавая систему современного дистанционного общения с гражданами по огромному пласту проблем с гражданами, не только выборов", — сказала она.
Глава ЦИК подчеркнула, что не следует уничтожать то прекрасное, что создано в Москве, а наоборот, это нужно развивать. В создании новых систем для онлайн-голосования нет целесообразности, ведь это осуществляется за счёт государственного бюджета, а у большинства регионов таких средств нет. Власти смогли найти идеальную форму сопряжения московской платформы с федеральной. И на последней, продолжила Памфилова, будут голосовать регионы при их желании участвовать в выборах дистанционно — это прописано в законе.
Напомним: в единый день голосования в России проводится 4,7 тысячи выборов различного уровня. Речь идёт о 31,2 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Основной день — 11 сентября, в отдельных регионах выборы проходят три дня начиная с 9 сентября. Россияне будут голосовать за депутатов регионального и местного уровня: состоятся выборы в шесть законодательных собраний субъектов РФ, 12 городских дум. Также пройдёт 15 кампаний по выборам губернаторов. Ожидается, что свои голоса отдадут более 44 миллионов избирателей.
ТАСС / Михаил Терещенко