Памфилова: Автономные региональные системы для онлайн-голосования не будут создаваться

Автономные региональные системы для онлайн-голосования, подобные той, которые есть в Москве, не будут создаваться. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова при посещении общественного штаба по наблюдению за выборами в столице.

"Больше никаких систем, скажем, автономных или региональных не будет. Москва — это огромные средства, и не первый год, когда Москва затратила огромные ресурсы, создавая систему современного дистанционного общения с гражданами по огромному пласту проблем с гражданами, не только выборов", — сказала она.

Глава ЦИК подчеркнула, что не следует уничтожать то прекрасное, что создано в Москве, а наоборот, это нужно развивать. В создании новых систем для онлайн-голосования нет целесообразности, ведь это осуществляется за счёт государственного бюджета, а у большинства регионов таких средств нет. Власти смогли найти идеальную форму сопряжения московской платформы с федеральной. И на последней, продолжила Памфилова, будут голосовать регионы при их желании участвовать в выборах дистанционно — это прописано в законе.