В Черногории выступили за введение виз для россиян
Глава МИД Черногории предложил ввести визы для граждан России
Министр иностранных дел Черногории Ранко Кривокапич выступил за введение виз для россиян, сообщает издание Dan со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства.
"Черногория является преданным партнёром Европейского союза, и министр иностранных дел считает, что наша страна должна полностью присоединиться к ЕС в этом решении, как это было до сих пор", — говорится в сообщении Кривокапича.
Так, если власти Черногории поддержат предложение главы МИД, то россияне смогут въезжать в страну только на основании визы. Отметим, что сейчас граждане РФ могут свободно посещать балканское государство на срок до 90 дней.
Ранее Лайф рассказывал, что Совет ЕС утвердил полную приостановку упрощённого визового режима с РФ с 12 сентября. В документе уточняется, что на россиян будут распространяться общие правила визового кодекса. При этом Эстония, Латвия, Литва и Польша с 19 сентября закроют въезд россиянам с любыми шенгенскими визами.
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