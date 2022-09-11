Власти Запорожской области назвали дату поставок в регион российского газа

Газ из России поступит в Мелитополь, Энергодар и другие города Запорожской области до 15 октября, а в Бердянск — на следующей неделе. Об этом заявил член главного совета Администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Буквально на следующей неделе в среду или четверг ожидается подача газа в Бердянске и в течение месяца, то есть до 15 октября, — в Мелитополе, Энергодаре и так далее", — приводит его слова ТАСС.