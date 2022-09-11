Власти Запорожской области назвали дату поставок в регион российского газа
Рогов: Газ в города Запорожской области поступит из России до 15 октября
Газ из России поступит в Мелитополь, Энергодар и другие города Запорожской области до 15 октября, а в Бердянск — на следующей неделе. Об этом заявил член главного совета Администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Буквально на следующей неделе в среду или четверг ожидается подача газа в Бердянске и в течение месяца, то есть до 15 октября, — в Мелитополе, Энергодаре и так далее", — приводит его слова ТАСС.
Поставки осуществляются из России, поэтому никаких проблем с ним быть не должно, уверен Рогов. То же касается и электричества.
Ранее Лайф рассказывал, что шестой энергоблок Запорожской АЭС, единственный продолжавший работу, был остановлен в ночь на 11 сентября. Власти Энергодара сообщили, как быстро смогут восстановить работу ЗАЭС, энергообеспечение которой после отключения последнего работавшего энергоблока идёт за счёт дизель-генераторов.
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