В Нью-Йорке зачитали имена погибших в теракте 11 сентября

В Нью-Йорке в мемориальном комплексе на месте башен-близнецов прошла церемония в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года, во время которой родственники погибших зачитывают их имена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента.

Зачитывание имён погибших при теракте 11 сентября в Пентагоне. Видео © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / KATU News

В акции приняла участие вице-президент США Камала Харрис. Американский лидер Джо Байден в этом году не присутствовал на церемонии, он посетил мемориальное мероприятие в Пентагоне.

Среди имён, называемых родственниками жертв теракта, есть и фамилии, распространённые на территории СССР. По официальным данным, в тот день погибли трое граждан России. Однако, по неофициальной информации, количество погибших выходцев из стран бывшего СССР может достигать 70–80 человек.

Вечером в Нью-Йорке пройдёт акция под названием Tribute in Light ("Дань памяти в свете"). На месте, где раньше стояли башни-близнецы Всемирного торгового центра, в небо поднимутся два столпа света, символизирующие уничтоженные террористами здания. Акция проводится с 2002 года. Для создания световых колонн, которые видны на расстоянии до ста километров, используются 44 прожектора.

Напомним, что 11 сентября 2001 года 19 террористов из "Аль-Каиды"* захватили четыре пассажирских самолёта. Два из них столкнулись с башнями Всемирного торгового центра — самые высокие на тот момент здания в Нью-Йорке, третий — упал на здание Пентагона. Четвёртый лайнер также летел в сторону столицы, однако пассажиры дали отпор захватчикам, которые впоследствии уронили его недалеко от города Шанксвилл в штате Пенсильвания. В результате терактов погибло 2977 человек.

Ранее Лайф рассказывал, что Байден ещё на год продлил введённый после терактов 11 сентября режим ЧП. По его словам, террористическая угроза в отношении США всё ещё сохраняется. Этот режим предоставляет президенту возможность в любой момент воспользоваться некоторыми дополнительными юридическими полномочиями.