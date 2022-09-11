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11 сентября, 14:44

В Симферополе в результате ДТП с микроавтобусом пострадали семь человек

<p>Последствия ДТП с участием Mercedes и Volkswagen в Симферополе. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/proc_crimea/1033" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Республики Крым</a></p>

Последствия ДТП с участием Mercedes и Volkswagen в Симферополе. Обложка © Telegram / Прокуратура Республики Крым

В Симферополе 11 сентября микроавтобус Mercedes столкнулся с автомобилем Volkswagen, в результате случившегося пострадало семь человек. Об этом говорится в заявлении Прокуратуры Крыма в телеграм-канале.

"По предварительным данным, сегодня, 11 сентября, автомобиль Mercedes Sprinter, двигаясь в направлении города Джанкой по Московскому шоссе, не убедившись в безопасности, совершил поворот направо и столкнулся с автомобилем Volkswagen", — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в результате ДТП пострадали шесть пассажиров Mercedes и водитель Volkswagen. По факту случившегося организована проверка, в ходе которой прокуратура оценит соблюдение правил безопасности при организации перевозок людей. Сообщается, что ведомство проконтролирует её результаты.

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Никита Осипов

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