В Симферополе в результате ДТП с микроавтобусом пострадали семь человек

В Симферополе 11 сентября микроавтобус Mercedes столкнулся с автомобилем Volkswagen, в результате случившегося пострадало семь человек. Об этом говорится в заявлении Прокуратуры Крыма в телеграм-канале.

"По предварительным данным, сегодня, 11 сентября, автомобиль Mercedes Sprinter, двигаясь в направлении города Джанкой по Московскому шоссе, не убедившись в безопасности, совершил поворот направо и столкнулся с автомобилем Volkswagen", — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в результате ДТП пострадали шесть пассажиров Mercedes и водитель Volkswagen. По факту случившегося организована проверка, в ходе которой прокуратура оценит соблюдение правил безопасности при организации перевозок людей. Сообщается, что ведомство проконтролирует её результаты.