В Симферополе в результате ДТП с микроавтобусом пострадали семь человек
Последствия ДТП с участием Mercedes и Volkswagen в Симферополе. Обложка © Telegram / Прокуратура Республики Крым
В Симферополе 11 сентября микроавтобус Mercedes столкнулся с автомобилем Volkswagen, в результате случившегося пострадало семь человек. Об этом говорится в заявлении Прокуратуры Крыма в телеграм-канале.
"По предварительным данным, сегодня, 11 сентября, автомобиль Mercedes Sprinter, двигаясь в направлении города Джанкой по Московскому шоссе, не убедившись в безопасности, совершил поворот направо и столкнулся с автомобилем Volkswagen", — сказано в сообщении.
В ведомстве уточнили, что в результате ДТП пострадали шесть пассажиров Mercedes и водитель Volkswagen. По факту случившегося организована проверка, в ходе которой прокуратура оценит соблюдение правил безопасности при организации перевозок людей. Сообщается, что ведомство проконтролирует её результаты.
Ранее в Санкт-Петербурге автомобиль сбил мужчину с ребёнком, который перебегал дорогу в неположенном месте. Как сообщил Лайфу источник, в результате происшествия отец трёхлетнего мальчика не пострадал, а вот малыша увезли в больницу.