Власти Запорожья рассказали, сможет ли в текущих условиях работать региональная ТЭС

Запорожская ТЭС в случае недостатка угля из-за боевых действий может быть переведена на функционирование на голубом топливе. Об этом ТАСС сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"У нас есть [Запорожская] ТЭС — она работает на угле, запасы которого сейчас пополняются. Даже в случае недостатка угля в силу ряда причин — боевых действий, недостаточной выработки на шахтах — она может быть переведена на снабжение газом", — сказал он.