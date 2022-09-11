Власти Запорожья рассказали, сможет ли в текущих условиях работать региональная ТЭС
Рогов: Запорожская ТЭС при нехватке угля из-за боевых действий сможет работать на газе
Запорожская ТЭС в случае недостатка угля из-за боевых действий может быть переведена на функционирование на голубом топливе. Об этом ТАСС сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"У нас есть [Запорожская] ТЭС — она работает на угле, запасы которого сейчас пополняются. Даже в случае недостатка угля в силу ряда причин — боевых действий, недостаточной выработки на шахтах — она может быть переведена на снабжение газом", — сказал он.
Ранее Лайф рассказывал, что шестой энергоблок Запорожской АЭС, единственный продолжавший работу, был остановлен в ночь на 11 сентября. Власти Энергодара сообщили, как быстро смогут восстановить работу ЗАЭС, энергообеспечение которой после отключения последнего работавшего энергоблока идёт за счёт дизель-генераторов.
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