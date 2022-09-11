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11 сентября, 14:38

Путин указал Макрону на целенаправленные обстрелы ВСУ инфраструктуры городов Донбасса

Украинские войска целенаправленно применяют западное оружие против гражданской инфраструктуры Донбасса. Об этом заявил президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

"Владимир Путин акцентировал, что украинские силовики, используя поставляемое странами Запада оружие, продолжают целенаправленные массированные обстрелы гражданской инфраструктуры городов Донбасса, в результате которых страдают мирные жители", — говорится в сообщении пресс-службы Кремля по итогам беседы.

В ходе телефонного разговора, который состоялся по инициативе Парижа, лидеры также обсудили обеспечение безопасности Запорожской АЭС. В частности, как уже рассказывал Лайф, глава российского государства рассказал о регулярных атаках ВСУ и мерах РФ по защите станции. Лидеры также выразили готовность к неполитизированному взаимодействию по ситуации вокруг станции с участием МАГАТЭ.

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Напомним, предыдущий телефонный разговор лидеров двух стран состоялся 19 августа — он стал первым диалогом после трёхмесячного перерыва. Тогда Путин указал Макрону на сохраняющиеся препятствия для экспорта российских товаров, а также на риск катастрофы из-за обстрелов ВСУ Запорожской АЭС.


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Getty Images / Niall Carson / PA Images

Александр Юнашев

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