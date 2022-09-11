Путин указал Макрону на целенаправленные обстрелы ВСУ инфраструктуры городов Донбасса

Украинские войска целенаправленно применяют западное оружие против гражданской инфраструктуры Донбасса. Об этом заявил президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

"Владимир Путин акцентировал, что украинские силовики, используя поставляемое странами Запада оружие, продолжают целенаправленные массированные обстрелы гражданской инфраструктуры городов Донбасса, в результате которых страдают мирные жители", — говорится в сообщении пресс-службы Кремля по итогам беседы.