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Регион
Опубликовано 11 сентября 2022, 17:36

Ферстаппен выиграл пятую гонку подряд в сезоне "Формулы-1"

Ферстаппен выиграл Гран-при Италии "Формулы-1"

Нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен одержал победу в рамках Гран-при Италии "Формулы-1".

Следом за ним финишировал победитель квалификации Шарль Леклер из "Феррари". Замкнул тройку лидеров пилот "Мерседеса" Джордж Рассел.

Пилот "Феррари" Леклер выиграл восьмую в сезоне квалификацию на этапах "Формулы-1"
Пилот "Феррари" Леклер выиграл восьмую в сезоне квалификацию на этапах "Формулы-1"

Отметим, что для Ферстаппена это уже пятая подряд победа в нынешнем сезоне. Также он упрочил своё лидерство в общем зачёте "Формулы-1".

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Getty Images / Bryn Lennon - Formula 1

Шамиль Гаджиев
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