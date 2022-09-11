Ферстаппен выиграл пятую гонку подряд в сезоне "Формулы-1"
Ферстаппен выиграл Гран-при Италии "Формулы-1"
Нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен одержал победу в рамках Гран-при Италии "Формулы-1".
Следом за ним финишировал победитель квалификации Шарль Леклер из "Феррари". Замкнул тройку лидеров пилот "Мерседеса" Джордж Рассел.
Отметим, что для Ферстаппена это уже пятая подряд победа в нынешнем сезоне. Также он упрочил своё лидерство в общем зачёте "Формулы-1".
Getty Images / Bryn Lennon - Formula 1