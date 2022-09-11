Путин указал Макрону на необходимость поставок украинского зерна в развивающиеся страны
Зерно из портов Чёрного моря в первую очередь должно идти в развивающиеся страны. Об этом президент России Владимир Путин заявил французскому коллеге Эмманюэлю Макрону в телефонном разговоре.
"При обсуждении проблематики глобальной продовольственной безопасности подтверждена позиция о том, что вывозимое из черноморских портов зерно должно направляться прежде всего на нужды развивающихся стран", — приводит содержание беседы пресс-служба Кремля.
При этом Путин уточнил, что Еврокомиссия не должна мешать поставкам удобрений и сельхозпродуктов из РФ на рынки стран Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.
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Ранее Лайф рассказывал, что Франция и Румыния подпишут соглашение о расширении экспорта украинского зерна 12 сентября. По словам французского министра-делегата по вопросам транспорта Клемана Бона, документ распространяется на Европу и развивающиеся страны, включая Средиземноморский регион.
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