Путин указал Макрону на необходимость поставок украинского зерна в развивающиеся страны

Зерно из портов Чёрного моря в первую очередь должно идти в развивающиеся страны. Об этом президент России Владимир Путин заявил французскому коллеге Эмманюэлю Макрону в телефонном разговоре.

"При обсуждении проблематики глобальной продовольственной безопасности подтверждена позиция о том, что вывозимое из черноморских портов зерно должно направляться прежде всего на нужды развивающихся стран", — приводит содержание беседы пресс-служба Кремля.

При этом Путин уточнил, что Еврокомиссия не должна мешать поставкам удобрений и сельхозпродуктов из РФ на рынки стран Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.