Цыденов лидирует на выборах главы Бурятии

Глава Бурятии Алексей Цыденов лидирует на выборах главы республики с 85,42% голосов после обработки 14,61% протоколов. Об этом свидетельствуют первые данные на табло в информцентре ЦИК РФ.

Согласно текущей ситуации, после обработки 14,61% протоколов Цыденов от партии "Единая Россия" набирает 85,42% голосов, Виктор Малышенко от КПРФ — 7,73%, Сергей Дорош от ЛДПР — 3,12%, Семён Матхеев от партии "Новые люди" — 2,19%.

Цыденов стал главой Бурятии после выборов в сентябре 2017 года, получив голоса 87,43% избирателей. Согласно новому российскому законодательству, срок его полномочий истекает в 2022 году.