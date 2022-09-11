Цыденов лидирует на выборах главы Бурятии
Цыденов лидирует на выборах главы Бурятии после обработки 14,61% протоколов
Глава Бурятии Алексей Цыденов лидирует на выборах главы республики с 85,42% голосов после обработки 14,61% протоколов. Об этом свидетельствуют первые данные на табло в информцентре ЦИК РФ.
Согласно текущей ситуации, после обработки 14,61% протоколов Цыденов от партии "Единая Россия" набирает 85,42% голосов, Виктор Малышенко от КПРФ — 7,73%, Сергей Дорош от ЛДПР — 3,12%, Семён Матхеев от партии "Новые люди" — 2,19%.
Цыденов стал главой Бурятии после выборов в сентябре 2017 года, получив голоса 87,43% избирателей. Согласно новому российскому законодательству, срок его полномочий истекает в 2022 году.
Напомним, в единый день голосования в России проводится 4,7 тысячи выборов различного уровня. Речь идёт о 31,2 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Основной день — 11 сентября, в отдельных регионах выборы проходят три дня начиная с 9 сентября. Россияне голосуют за депутатов регионального и местного уровня: это выборы в шесть законодательных собраний субъектов РФ, 12 городских дум. Также пройдёт 15 кампаний по выборам губернаторов. Ожидается, что свои голоса отдадут более 44 миллионов избирателей.
ТАСС / Станислав Красильников