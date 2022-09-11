Президент Румынии Йоханнис: Европа столкнулась с масштабным гуманитарным кризисом
Европа столкнулась с одним из самых масштабных гуманитарных кризисов. Такое мнение выразил президент Румынии Клаус Йоханнис.
"Мы сталкиваемся с одним из самых масштабных гуманитарных кризисов в новейшей истории нашего континента, который порождает всё большее число жертв, разрушений и перемещений людей внутри и за пределами Украины", — сказал он журналистам.
Йоханнис добавил, что сейчас Бухарест поддерживает усиление трансатлантических отношений и одобряет меры по обеспечению защиты свободы граждан и построению демократии в мире. Глава государства уверен, что совместные действия НАТО и Евросоюза приведут к укреплению безопасности в Европе, особенно в Юго-Восточной Европе и Причерноморье.
Ранее Лайф писал, что 12 сентября Париж и Бухарест подпишут соглашение о дополнительном экспорте зерна с Украины в Европу и развивающиеся страны. Соответствующее заявление сделал французский министр-делегат по вопросам транспорта Клеман Бон.
Getty Images / Dan Kitwood