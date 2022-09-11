"Ветераны России" призвали отправить Сергея Шнурова на фронт

Исполненная группой "Ленинград" песня "Москва, по ком звонят твои колокола?" на концерте в "Лужниках" в честь Дня города является спланированной культурной и информационной диверсией. Солиста музыкального коллектива Сергея Шнурова необходимо привлечь к ответственности, а затем отправить на фронт, заявил в беседе с Лайфом председатель ООД "Ветераны России" Ильдар Резяпов.

"Концерт группы "Ленинград" в "Лужниках" и исполненная песня о "сгоревшей Москве" — это проплаченное пятой колонной мероприятие, спланированная культурная и информационная диверсия. Шнур — хайпожор и матерщинник, надеюсь, что в этот раз он не выйдет сухим из воды. Его и организаторов нужно привлечь к ответственности обязательно и показательно, желательно на 15 суток, а после предлагаю мобилизовать провокатора в первых рядах на фронт!" — сказал он.





"Ветераны России" написали о соответствующей ситуации генеральному прокурору РФ Игорю Краснову и председателю СК России Александру Бастрыкину. Письма есть в распоряжении Лайфа. Члены движения рассказали, что текст песни "Москва, по ком звонят твои колокола?" удивляет своим провокационным характером, особенно в условиях конфликта на Украине. В произведении рассказывается, что сгорели известные политики, причём перечисляются и их фамилии, правоохранители, люди на Болотной площади. Упоминается также оппозиционер и блогер Алексей Навальный. А ещё там присутствует нецензурная лексика. В обращениях прописывается, что песня чётко обозначает, как ненавидеть Москву и чего желать людям в регионах. Своим творчеством Шнуров стирает границу между сценой и подворотней.

В связи с этим "Ветераны России" призвали Краснова и Бастрыкина оценить прошедший в "Лужниках" концерт группы "Ленинград" и содержание исполненной песни. А в случае установления нарушения законодательства РФ применить соответствующие меры к организаторам мероприятия и Шнурову.