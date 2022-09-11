Макрон вновь обсудит с Путиным ситуацию на ЗАЭС в ближайшие дни
Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил желание в ближайшие дни вновь обсудить с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию на Запорожской АЭС. Об этом сообщается в коммюнике Елисейского дворца, распространённом по итогам телефонного разговора глав двух государств.
"Президент республики вновь переговорит с президентом Путиным в ближайшие дни, чтобы прийти к согласию по вопросу обеспечения безопасности Запорожской АЭС", — говорится в сообщении.
Кроме того, в Елисейском дворце отметили, что Макрон также будет поддерживать связь с президентом Украины Владимиром Зеленским и генеральным директором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси.
Напомним, сегодня Путин провёл телефонный разговор с Макроном. Беседа состоялась по инициативе французской стороны, сообщает пресс-служба Кремля. Так, российский лидер рассказал французскому коллеге о регулярных атаках ВСУ на ЗАЭС и мерах РФ по защите станции.
ТАСС / Сергей Мальгавко