В "Единой России" заявили об уверенной победе на выборах на Дальнем Востоке
"Единая Россия" уверенно побеждает на выборах на Дальнем Востоке. Об этом заявил заместитель секретаря генерального совета партии Сергей Перминов, реагируя на итоги обработки половины бюллетеней в этом регионе.
"С уверенностью можно говорить, что "Единая Россия" побеждает во всех кампаниях на Дальнем Востоке. И во Владивостоке — административном центре, и в Петропавловске-Камчатском. И на Сахалине при формировании законодательного органа", — цитирует его пресс-служба "Единой России".
Перминов добавил, что секретарь регионального отделения "Единой России", глава Бурятии Алексей Цыденов уверенно побеждает на выборах. Положительные результаты наблюдаются в том числе на массовых кампаниях в Якутии и Амурской области. По мнению Перминова, это связано со слаженной командной работой всех членов партии.
Замсекретаря генсовета "Единой России" обратил внимание на то, что граждане видят в объединении ответственное отношение к обещаниям и нацеленность на конкретный результат. Перминов также рассказал, что кампании на Дальнем Востоке прошли открыто, а число сообщений о нарушениях было минимальным.
Ранее Лайф писал, что "Единая Россия" направила более 42 тысяч наблюдателей на избирательные участки в регионах, где 9 сентября стартовали выборы. Об этом сообщил заместитель секретаря генсовета партии Сергей Перминов.
ТАСС / Юрий Смитюк