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11 сентября, 16:03

В МВД возбудили восемь уголовных дел, связанных с выборами в России

Начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Михаил Давыдов заявил, что правоохранители завели восемь уголовных дел, которые связаны с выборами в Москве и других регионах страны.

"Всего возбуждено у нас на сегодняшний день восемь уголовных дел, связанных с проведением выборов. Выявлено 156 административных правонарушений", — сказал он в разговоре с журналистами.

Вместе с тем, как уже писал Лайф, Давыдов подчеркнул, что серьёзных нарушений, которые были бы способны повлиять на выборы, зафиксировано не было.

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Напомним: в единый день голосования в России проводится 4,7 тысячи выборов различного уровня. Речь идёт о 31,2 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Основной день — 11 сентября, в отдельных регионах выборы проходят три дня начиная с 9 сентября. Россияне голосуют за депутатов регионального и местного уровня: выборы проходят в шесть законодательных собраний субъектов РФ, 12 городских дум. Также — 15 кампаний по выборам губернаторов. Ожидается, что свои голоса отдадут более 44 миллионов избирателей.

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Сайт "МВД Медиа"

Наталья Исакова

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