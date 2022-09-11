В МВД возбудили восемь уголовных дел, связанных с выборами в России

Начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Михаил Давыдов заявил, что правоохранители завели восемь уголовных дел, которые связаны с выборами в Москве и других регионах страны.

"Всего возбуждено у нас на сегодняшний день восемь уголовных дел, связанных с проведением выборов. Выявлено 156 административных правонарушений", — сказал он в разговоре с журналистами.

Вместе с тем, как уже писал Лайф, Давыдов подчеркнул, что серьёзных нарушений, которые были бы способны повлиять на выборы, зафиксировано не было.