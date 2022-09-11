В МВД сообщили об отсутствии серьёзных нарушений на выборах в России
Начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Михаил Давыдов заявил об отсутствии серьёзных нарушений во время голосования на выборах в Москве и других регионах страны.
"Нарушений, способных повлиять на выборы, не зарегистрировано", — сказал он в беседе с журналистами.
А ранее глава Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заявил, что большая часть сообщений о нарушениях при голосовании на выборах не подтверждается. При этом он отметил важность того, что "мусор не заметается под ковёр", а недостатки прямо и честно обсуждаются.
Напомним: в единый день голосования в России проводится 4,7 тысячи выборов различного уровня. Речь идёт о 31,2 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Основной день — 11 сентября, в отдельных регионах выборы проходят три дня начиная с 9 сентября. Россияне голосуют за депутатов регионального и местного уровня: выборы проходят в шесть законодательных собраний субъектов РФ, 12 городских дум. Также идёт 15 кампаний по выборам губернаторов. Ожидается, что свои голоса отдадут более 44 миллионов избирателей.