В МВД сообщили об отсутствии серьёзных нарушений на выборах в России

Начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Михаил Давыдов заявил об отсутствии серьёзных нарушений во время голосования на выборах в Москве и других регионах страны.

"Нарушений, способных повлиять на выборы, не зарегистрировано", — сказал он в беседе с журналистами.

А ранее глава Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заявил, что большая часть сообщений о нарушениях при голосовании на выборах не подтверждается. При этом он отметил важность того, что "мусор не заметается под ковёр", а недостатки прямо и честно обсуждаются.

