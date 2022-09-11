Байден: США будут пресекать террористическую деятельность, где бы она ни велась
Соединённые Штаты Америки будут пресекать террористические угрозы, где бы их ни зафиксировали. Об этом сообщил президент страны Джо Байден вблизи Пентагона на церемонии в память о погибших в ходе событий 11 сентября 2001 года.
"Наши профессионалы в сферах разведки, обороны и борьбы с терроризмом в здании за моей спиной и во всём правительстве продолжают бдительно противостоять террористическим угрозам, которые изменились и распространились на новые регионы мира. Мы будем продолжать отслеживать и пресекать эту террористическую деятельность, где бы мы её ни обнаружили, где бы она ни существовала", — отметил Байден.
Президент подчеркнул, что руководство страны приложит максимум усилий для защиты граждан. Байден отметил, что теракты 11 сентября в США стали для него большим уроком. По мнению главы государства, в этот день речь должна идти о будущем, а не о прошлом.
Кроме того, американский лидер затронул вопрос единства людей и необходимости демократии. По его словам, мало отстаивать подобные принципы "раз в год". Американцы защитят демократию вместе, подчеркнул Байден. Он также вспомнил слова, которые направила гражданам в 2001 году британская королева Елизавета II. В послании она говорила, что горе — это цена, которую люди платят за любовь.
Ранее Лайф писал, что в Нью-Йорке в мемориальном комплексе на месте башен-близнецов прошла церемония в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года, во время которой родственники погибших зачитывают их имена. В акции приняла участие вице-президент США Камала Харрис.
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