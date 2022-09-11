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11 сентября, 15:48

Названа причина, из-за которой миллионы британцев вынуждены обращаться к платным врачам

The Guardian: Миллионам британцев приходится пользоваться платными медуслугами

Миллионы британцев вынуждены обращаться за помощью в платные медицинские клиники из-за огромных очередей в государственных учреждениях. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на данные исследования благотворительной организации Engage Britain.

"Миллионы пациентов вынуждены платить за частные медицинские услуги на фоне рекордных листов ожидания в [учреждениях] Национальной службы здравоохранения, и для этого им приходится сокращать расходы, опустошать сбережения или влезать в долги", — говорится в материале.

Согласно данным опроса Engage Britain, каждый десятый взрослый житель Великобритании за минувший год прибегал к услугам частных медцентров. Свыше 60% респондентов заявили, что сделали это из-за огромных очередей в бюджетных учреждениях. Из них — почти половине (46%) пришлось урезать расходы или брать деньги в долг. При этом издание утверждает, что в данный момент около 6,8 миллиона граждан Соединённого Королевства ожидают планового лечения.

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Обложка ©

Unsplash

Наталья Исакова

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