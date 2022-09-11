НОМ получил почти 30 тысяч сообщений о выборах в России

Экспертный центр ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) с начала выборов получил около 30 тысяч различных сообщений. Об этом на брифинге сообщила исполнительный директор организации Алёна Булгакова.

"Центр НОМ с момента выхода наблюдателей на участки зафиксировал 29 700 сообщений различного характера", — сказала она.

Булгакова подчеркнула, что на данный момент наблюдатели-общественники находятся на всех избирательных участках. По её словам, нет ни одной избирательной комиссии, где бы ни осуществлялся общественный контроль за процедурой голосования.

"Разного рода сообщения поступают — это и нарушение порядка агитации в Тамбове. <...> Из Псковской области сообщили, что к одному из избирателей пришли для надомного голосования, при этом он такое заявление в письменной форме не подавал", — уточнила исполнительный директор НОМ.

Она добавила, что включение в списки, вероятно, происходит по причине передачи данных через третьи лица без уведомления самих избирателей. Булгакова назвала такую практику "порочной, но не являющейся нарушением". Данный вопрос уже решается коллегами из Псковской области, отметила она. При этом на контроль общественников поставлены участки в Геленджике и Курской области.

"В последнем случае избирателям дали проголосовать не по месту регистрации. Знакомые члены комиссии выдали бюллетени, и все бюллетени из этой стационарной урны признаны недействительными", — объяснила исполнительный директор НОМ.

Кроме того, из Удмуртии поступил фейк о подаче судебного иска, признающего все бюллетени за 9 сентября с участка номер 3325 недействительными. Как утверждает Булгакова, информация не соответствует действительности, материалы изучены совместно с общественным штабом региона.