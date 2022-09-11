Безжалостный чемпион: "Зенит" разнёс "Оренбург" в матче РПЛ, забив восемь голов
"Зенит" забил восемь голов в ворота "Оренбурга" в матче РПЛ и одержал историческую победу
Петербургский "Зенит" в домашнем матче девятого тура РПЛ разгромил футбольный клуб "Оренбург" со счётом 8:0.
Уже в первом тайме петербуржцы не просто сняли вопросы о победителе встречи, но и сразу дали понять, что разгрома избежать не удастся. За 45 минут "Зенит" отправил пять голов в ворота Алексея Кеняйкина. Отличились дважды Вендел, Сергеев, Кузяев и Малком. После перерыва поразить ворота уральцев удалось лишь дважды. Сначала Павловец забил в свои, увеличил разрыв Малком, а вскоре Вендел оформил хет-трик.
Благодаря этой победе, которая является самой крупной в истории "Зенита" в чемпионатах России и СССР, команда Сергея Семака продолжила уверенно лидировать в турнирной таблице РПЛ. "Оренбург" с девятью очками расположился на 12-м месте.
ФК "Зенит"