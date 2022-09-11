Поклонница умерла во время концерта группы "Ленинград" в Москве

Во время концерта группы "Ленинград" на столичной площадке "Лужники", где присутствовало более 60 тысяч зрителей, произошли сразу два инцидента, один из которых обернулся настоящей трагедией. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе Euroshow Promoter — данная компания занималась организаций выступления артистов.

"В двух случаях потребовалась скорая помощь. Зритель в состоянии алкогольного опьянения, желая попасть в фан-зону, прыгнул с трибуны на навигационный баннер, как на батут. Баннер не выдержал и прорвался, и мужчина рухнул на пол. <...> Пострадавший был доставлен в больницу", — рассказали организаторы.

При этом второй случай вообще никак не связан с нарушением правил безопасности. Одна из поклонниц "Ленинграда" потеряла сознание, когда торопилась на своё место. Женщину экстренно госпитализировали, но спасти её не удалось. Известно, что погибшей было 42 года. Сейчас полицейские проверяют, как обеспечивалась безопасность на концерте.