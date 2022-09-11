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Регион
Опубликовано 11 сентября 2022, 17:01
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Попытка контрнаступления ВСУ под Песками обернулась для Киева катастрофой

В ДНР сообщили о попытке контрнаступления ВСУ в районе посёлка Пески

Попытка контрнаступления Вооружённых сил Украины в районе посёлка Пески обернулась для них катастрофой, противникам был дан отпор. Об этом говорится в заявлении Народной милиции Донецкой Народной Республики в телеграм-канале.

По данным ведомства, украинские бойцы "числом до двух рот — танковой и мотострелковой" отправились в Пески из Первомайского. Однако вскоре их планам помешали члены "Сомали" и 11-го полка НМ ДНР.

"Попытка ВСУ контратаковать на Донецком направлении [была подавлена]. Противник бежал, оставив на поле боя два подбитых танка, две БМП и множество трупов убитых солдат", — сказано в сообщении Народной милиции Донецкой Народной Республики.

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Ранее Лайф писал, что союзные силы расширяют плацдарм в районе Песок для полного окружения Авдеевки. Об этом сообщил замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

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Getty Images / Wolfgang Schwan / Anadolu Agency

Никита Осипов
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