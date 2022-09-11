Попытка контрнаступления Вооружённых сил Украины в районе посёлка Пески обернулась для них катастрофой, противникам был дан отпор. Об этом говорится в заявлении Народной милиции Донецкой Народной Республики в телеграм-канале.

По данным ведомства, украинские бойцы "числом до двух рот — танковой и мотострелковой" отправились в Пески из Первомайского. Однако вскоре их планам помешали члены "Сомали" и 11-го полка НМ ДНР.

"Попытка ВСУ контратаковать на Донецком направлении [была подавлена]. Противник бежал, оставив на поле боя два подбитых танка, две БМП и множество трупов убитых солдат", — сказано в сообщении Народной милиции Донецкой Народной Республики.