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11 сентября, 17:01

НМ ДНР: Попытка контрнаступления ВСУ под Песками обернулась для Киева катастрофой

Попытка контрнаступления Вооружённых сил Украины в районе посёлка Пески обернулась для них катастрофой, противникам был дан отпор. Об этом говорится в заявлении Народной милиции Донецкой Народной Республики в телеграм-канале.

По данным ведомства, украинские бойцы "числом до двух рот — танковой и мотострелковой" отправились в Пески из Первомайского. Однако вскоре их планам помешали члены "Сомали" и 11-го полка НМ ДНР.

"Попытка ВСУ контратаковать на Донецком направлении [была подавлена]. Противник бежал, оставив на поле боя два подбитых танка, две БМП и множество трупов убитых солдат", — сказано в сообщении Народной милиции Донецкой Народной Республики.

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Ранее Лайф писал, что союзные силы расширяют плацдарм в районе Песок для полного окружения Авдеевки. Об этом сообщил замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

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Getty Images / Wolfgang Schwan / Anadolu Agency

Никита Осипов

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