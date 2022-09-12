У подмосковного экс-министра энергетики украли велосипед за 1,5 млн рублей

Леонид Неганов, подмосковный экс-министр энергетики, занимающий пост замдиректора энергетической компании МОЭК, заявил о краже дорогостоящей вещи. Он сообщил, что у него из гаража пропали велосипеды: один, например, стоит 1,5 миллиона рублей.

Леонид Неганов. Велосипед Pinarello Dogma F12. Коллаж © LIFE. Фото © rosseti.ru / pinarello.com

Как сообщает телеграм-канал SHOT, из гаража его коттеджа в Апрелевке пропало два велосипеда: GT Zaskar LE 690B (2015 г.в.) и Pinarello Dogma F12 (2018 г.в.). Первый хозяин оценил в 100 тысяч рублей, а второй оказался равноценен автомобилю. Теперь похитителя велосипедов класса люкс ищет полиция.