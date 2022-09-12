Ректора Херсонского университета попытались взорвать в подъезде её дома
В Херсоне совершено покушение на ректора университета Томилину
На ректора Херсонского государственного университета Татьяну Томилину совершено покушение, погиб её охранник. Об этом сообщил представитель главы региона.
"Да, погиб. Татьяна жива, находится в больнице", — цитирует ТАСС слова источника.
По данным РИА "Новости", пострадало три человека: пожилая женщина, мужчина и сама Томилина, у ректора лёгкие ранения. Террористы заложили взрывчатку в подъезде дома, где проживает Томилина.
Ранее Лайф писал, что ФСБ показала видео задержания троих россиян за подготовку теракта на объекте Минобороны. Акция готовилась на военном объекте Ленинградской области. Задержаны трое жителей города Выборга, говорится в сообщении ведомства.
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