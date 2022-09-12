Ректора Херсонского университета попытались взорвать в подъезде её дома

На ректора Херсонского государственного университета Татьяну Томилину совершено покушение, погиб её охранник. Об этом сообщил представитель главы региона.

"Да, погиб. Татьяна жива, находится в больнице", — цитирует ТАСС слова источника.

По данным РИА "Новости", пострадало три человека: пожилая женщина, мужчина и сама Томилина, у ректора лёгкие ранения. Террористы заложили взрывчатку в подъезде дома, где проживает Томилина.