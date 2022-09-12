В Германии заявили о претензии на роль ведущей военной державы Европы

Положение ФРГ обязывает её быть ведущей военной державой в Европе. Об этом заявила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт в ходе выступления в Немецком обществе внешней политики.

"Это объяснимо нашими размерами, нашим геополитическим расположением, нашей экономической силой, проще говоря, нашим значением. Это делает нас ведущей державой, хотим мы этого или нет, и в военной сфере", — цитирует её газета Financial Times.

Ламбрехт добавила, что Берлину нужно будет тратить 2% от ВВП на военную сферу согласно стандартам Североатлантического альянса. Министр также рассказала о намерениях сформировать к началу 2030-х годов три армейских дивизии и уменьшить контроль оборонного экспорта ФРГ, чтобы страна активнее участвовала в европейских проектах.

Кроме того, Ламбрехт отметила, что США будут по-прежнему играть важную роль в обеспечении безопасности Европы. Однако обострённые отношения Америки и Китая, а также украинский кризис требуют от государств ЕС способности защищаться самостоятельно. Министр также заявила, что роль Берлина во Второй мировой войне привела к сомнениям у немцев касательно оборонных сил.