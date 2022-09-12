В Германии заявили о претензии на роль ведущей военной державы Европы
Глава Минобороны ФРГ Ламбрехт: Германия должна стать ведущей военной державой ЕС
Положение ФРГ обязывает её быть ведущей военной державой в Европе. Об этом заявила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт в ходе выступления в Немецком обществе внешней политики.
"Это объяснимо нашими размерами, нашим геополитическим расположением, нашей экономической силой, проще говоря, нашим значением. Это делает нас ведущей державой, хотим мы этого или нет, и в военной сфере", — цитирует её газета Financial Times.
Ламбрехт добавила, что Берлину нужно будет тратить 2% от ВВП на военную сферу согласно стандартам Североатлантического альянса. Министр также рассказала о намерениях сформировать к началу 2030-х годов три армейских дивизии и уменьшить контроль оборонного экспорта ФРГ, чтобы страна активнее участвовала в европейских проектах.
Кроме того, Ламбрехт отметила, что США будут по-прежнему играть важную роль в обеспечении безопасности Европы. Однако обострённые отношения Америки и Китая, а также украинский кризис требуют от государств ЕС способности защищаться самостоятельно. Министр также заявила, что роль Берлина во Второй мировой войне привела к сомнениям у немцев касательно оборонных сил.
Не оставила без внимания Ламбрехт и поставки военной техники Киеву. Она рассказала об отказе Германии направлять танки в Незалежную. По словам министра, на данный момент ни одна страна Запада не отдавала Киеву такие боевые машины.
Как рассказывал Лайф, ранее посол России Сергей Нечаев заявил, что Германия перешла красную черту, поставляя оружие Киеву. По его мнению, неблагоприятное развитие отношений двух стран неизбежно, а надеяться на другой ход событий не приходится.
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