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12 сентября, 19:28

В Германии заявили о претензии на роль ведущей военной державы Европы

Глава Минобороны ФРГ Ламбрехт: Германия должна стать ведущей военной державой ЕС

Положение ФРГ обязывает её быть ведущей военной державой в Европе. Об этом заявила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт в ходе выступления в Немецком обществе внешней политики.

"Это объяснимо нашими размерами, нашим геополитическим расположением, нашей экономической силой, проще говоря, нашим значением. Это делает нас ведущей державой, хотим мы этого или нет, и в военной сфере", — цитирует её газета Financial Times.

Ламбрехт добавила, что Берлину нужно будет тратить 2% от ВВП на военную сферу согласно стандартам Североатлантического альянса. Министр также рассказала о намерениях сформировать к началу 2030-х годов три армейских дивизии и уменьшить контроль оборонного экспорта ФРГ, чтобы страна активнее участвовала в европейских проектах.

Кроме того, Ламбрехт отметила, что США будут по-прежнему играть важную роль в обеспечении безопасности Европы. Однако обострённые отношения Америки и Китая, а также украинский кризис требуют от государств ЕС способности защищаться самостоятельно. Министр также заявила, что роль Берлина во Второй мировой войне привела к сомнениям у немцев касательно оборонных сил.

Не оставила без внимания Ламбрехт и поставки военной техники Киеву. Она рассказала об отказе Германии направлять танки в Незалежную. По словам министра, на данный момент ни одна страна Запада не отдавала Киеву такие боевые машины.

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Как рассказывал Лайф, ранее посол России Сергей Нечаев заявил, что Германия перешла красную черту, поставляя оружие Киеву. По его мнению, неблагоприятное развитие отношений двух стран неизбежно, а надеяться на другой ход событий не приходится.

Обложка ©

Getty Images/Andreas Rentz

Никита Осипов

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