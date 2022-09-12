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12 сентября, 19:19

Посвящённые "Операции Z" уроки будут проводить в течение всего года

Минпросвещения распределило тему о спецоперации по урокам на весь год

Уроки "Разговоры о важном", посвящённые, в частности, российской спецоперации на Украине, будут проводиться для школьников в течение всего учебного года. Соответствующее заявление сделал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Кто-то говорил, там спецоперацию исключили. Ничего не исключили. Это просто мы всё, что касается содержания СВО, решили не в один урок делать, а по урокам распределить в течение всего учебного года", — сказал он, выступая на заседании Комитета Госдумы по просвещению.

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"Разговоры о важном" — цикл уроков в формате классного часа, которые будут проводить в начале каждой учебной недели. Такие занятия посвящены ценностям российского общества, закреплённым в стратегии национальной безопасности. Как сообщал Лайф, первый такой классный час прошёл в российских школах 5 сентября.

Обложка ©

Pixabay

Наталья Исакова

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