Посвящённые "Операции Z" уроки будут проводить в течение всего года

Уроки "Разговоры о важном", посвящённые, в частности, российской спецоперации на Украине, будут проводиться для школьников в течение всего учебного года. Соответствующее заявление сделал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Кто-то говорил, там спецоперацию исключили. Ничего не исключили. Это просто мы всё, что касается содержания СВО, решили не в один урок делать, а по урокам распределить в течение всего учебного года", — сказал он, выступая на заседании Комитета Госдумы по просвещению.