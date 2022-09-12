Комитет Госдумы одобрил законопроект о единых общеобразовательных программах в школах

Комитет Госдумы по просвещению одобрил законопроект о введении в школах единых федеральных основных общеобразовательных программ (ФООП). Об этом стало известно на заседании 12 сентября, сообщает ТАСС. В Комитете считают, что нижней палате парламента стоит принять данный проект в первом чтении. Дума может изучить инициативу на заседании завтра.

Отметим, что данную идею депутаты внесли 8 сентября как обязательный уровень требований к содержанию общего образования. Они также призвали изменить закон "Об образовании в РФ". Предполагается, что разрабатывать программы будет Министерство просвещения России. Они должны быть утверждены до 1 марта 2023 года, а образовательные организации обязаны перейти на них до 1 сентября того же года.

При этом у школ остаётся право создавать свои программы, однако планируемые результаты должны быть не ниже, чем соответствующие ФООП. Кроме того, предлагается ввести новый порядок разработки учебников, заказ будет давать Минпросвещения. Добавим, что проект предлагает обязательную рабочую программу воспитательной работы и её календарный план.