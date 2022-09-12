В Крыму установят ежемесячные выплаты детям погибших в СВО военных

В Крыму детям погибших в спецоперации на Украине военных решили ввести ежемесячное пособие. Об этом сообщил глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк. Соответствующий законопроект разработан Министерством труда и социальной защиты республики и находится на согласовании.

"Детям погибших военнослужащих, лиц, проходивших службу в войсках Национальной гвардии России и имеющих специальное звание полиции, участников СВО на территориях ДНР, ЛНР и Украины, предоставляется ежемесячная выплата в размере пяти тысяч рублей", — написал он в телеграм-канале.

Гоцанюк отметил, что семьям сотрудников Росгвардии, погибших во время проведения специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины, в регионе выплачивается разовая материальная помощь. Её размер составляет миллион рублей в равных долях каждому члену семьи.

"Недавно Минобороны России выступило с инициативой выдавать земельные участки в Московской области, Крыму и городе Севастополе отличившимся участникам, а также ветеранам СВО на Украине. Мы всецело поддерживаем это предложение", — подчеркнул Гоцанюк.