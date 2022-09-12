НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
12 сентября, 18:30

В Крыму установят ежемесячные выплаты детям погибших в СВО военных

Глава кабмина Крыма: Дети погибших в СВО военных будут получать ежемесячные выплаты

В Крыму детям погибших в спецоперации на Украине военных решили ввести ежемесячное пособие. Об этом сообщил глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк. Соответствующий законопроект разработан Министерством труда и социальной защиты республики и находится на согласовании.

"Детям погибших военнослужащих, лиц, проходивших службу в войсках Национальной гвардии России и имеющих специальное звание полиции, участников СВО на территориях ДНР, ЛНР и Украины, предоставляется ежемесячная выплата в размере пяти тысяч рублей", — написал он в телеграм-канале.

Гоцанюк отметил, что семьям сотрудников Росгвардии, погибших во время проведения специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины, в регионе выплачивается разовая материальная помощь. Её размер составляет миллион рублей в равных долях каждому члену семьи.

"Недавно Минобороны России выступило с инициативой выдавать земельные участки в Московской области, Крыму и городе Севастополе отличившимся участникам, а также ветеранам СВО на Украине. Мы всецело поддерживаем это предложение", — подчеркнул Гоцанюк.

Путин подписал указ о выплатах семьям погибших командированных в ДНР и ЛНР

Путин подписал указ о выплатах семьям погибших командированных в ДНР и ЛНР

Ранее Лайф писал, что Путин подписал закон о выделении жилья семьям погибших военных. Размер площади зависит от состава семьи военного на момент его гибели. При этом учитываются дети, в отношении которых будет устанавливаться отцовство, если они родились в течение 300 дней после трагедии, а родители состояли в браке.

Обложка ©

ТАСС / Станислав Красильников

Арина Родионова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров