Лавров обсудил обстановку на Ближнем Востоке с лидером ХАМАС
Встреча Лаврова и Хании в Москве. Обложка © VK / МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания, который по приглашению российской стороны на днях прибыл в Москву, обсудили развитие ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.
"С российской стороны была подчёркнута важность скорейшего восстановления палестинского национального единства на политической платформе Организации освобождения Палестины (ООП) и необходимость урегулирования палестино-израильского конфликта на общепризнанной международно-правовой базе, основу которой составляют соответствующие резолюции Совета Безопасности и Генассамблеи ООН, а также Арабская мирная инициатива", — говорится в сообщении российского дипведомства.
Сегодня, 12 сентября, с делегацией руководства ХАМАС также встретился и спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов, добавили в министерстве.
Лайф напоминает, что 5 августа армия Израиля нанесла ракетные удары по целям радикалов в секторе Газа, в результате погиб один из лидеров "Исламского джихада". Обстрелы велись в рамках операции "Рассвет". Ночью того же дня в центральных и южных районах Израиля прозвучали сирены ПВО "Железный купол", израильская сторона насчитала около 80 выпущенных из сектора Газа ракет. Позднее министр обороны Израиля Бени Ганц заявил о намерении увеличить интенсивность ударов. Но уже 7 августа Израиль согласился на перемирие в секторе Газа. Оно было установлено в 23:30 того же дня. Незадолго до этого Израиль нанёс несколько последних ударов, боевики ответили тем же уже после наступления перемирия.