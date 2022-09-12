Лавров обсудил обстановку на Ближнем Востоке с лидером ХАМАС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания, который по приглашению российской стороны на днях прибыл в Москву, обсудили развитие ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

"С российской стороны была подчёркнута важность скорейшего восстановления палестинского национального единства на политической платформе Организации освобождения Палестины (ООП) и необходимость урегулирования палестино-израильского конфликта на общепризнанной международно-правовой базе, основу которой составляют соответствующие резолюции Совета Безопасности и Генассамблеи ООН, а также Арабская мирная инициатива", — говорится в сообщении российского дипведомства.