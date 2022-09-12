На Урале тело шестилетнего мальчика нашли в бывшей овощной яме

В уральском посёлке Красноярка тело шестилетнего мальчика нашли в бывшей овощной яме. Об этом говорится в заявлении СУ СК РФ по Свердловской области.

"Вечером 11 сентября 2022 года в правоохранительные органы Серовского городского округа поступило сообщение об исчезновении в посёлке Красноярка шестилетнего мальчика. В этот же день поздним вечером тело ребёнка было найдено на территории частного домовладения в бывшей овощной яме, затопленной водой", — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Следователи уже осмотрели место инцидента, сейчас допрашиваются свидетели, назначены необходимые экспертизы. В областном СК добавили, что воспользуются "характеризующим материалом" в отношении семьи, в которой произошла трагедия, чтобы выяснить причины произошедшего.

По данным РИА "Новости", рядом с телом правоохранители обнаружили велосипед. В местном ГУ МВД РФ рассказали, что о пропаже мальчика, который посещал детский сад "Аистёнок", сообщила 36-летняя соседка. Сделано это было в 20:45, хотя дом ребёнок покинул в период с 17:30 до 18:00 — он уехал на велосипеде, не взяв с собой телефон.

Известно, что семья малолетнего была полной. Матерью мальчика является женщина 1986 года рождения, а отцом оказался мужчина 1977 года рождения, который был судим в 2020 году по статье "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью". У погибшего есть 12-летний брат, он учится в местной школе. Отметим, что родители пять раз привлекались к административной ответственности.