В Ростовской области водителя убило тросом, свисающим с пролетающего мимо вертолёта

В Ростовской области водителя убило металлическим тросом, который свисал с пролетающего мимо вертолёта. Об этом сообщает портал donday.ru.

Происшествие случилось днём 10 сентября на трассе в Красносулинском районе. По словам очевидца, трос пробил лобовое стекло автомобиля Volkswagen, мужчина скончался на месте.

"Водитель ехал по дороге рядом с машиной моих родителей, примерно в 90 километрах от Ростова-на-Дону. За несколько секунд до произошедшего он обогнал их. В этот момент летел вертолёт, из которого торчало несколько железных тросов. Один из них угодил ему в лобовое, попав прямо в мужчину. Он погиб на месте, а вертолёт полетел дальше", — рассказал свидетель произошедшего.

Номера повреждённого автомобиля зарегистрированы в Норвегии. В ГУ МВД РФ по Ростовской области сообщили, что проверяют информацию о происшествии.