В Госдуму внесли законопроект, разрешающий многодетным вступить в мобилизационный резерв

В Государственную думу внесли законопроект, который разрешает многодетным гражданам вступать в мобилизационный резерв. Об этом свидетельствует документ, размещённый в электронной базе нижней палаты парламента.

Инициатива была предложена группой депутатов во главе с председателем Комитета по обороне Андреем Картаполовым. Так, предлагается дать право становиться резервистами россиянам, имеющим трёх и более детей. Поправки планируют внести в законы "О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ" и "О воинской обязанности и военной службе".

Как отметили авторы законопроекта, сейчас многодетные граждане не призываются на военные сборы независимо от желания. Они также не могут заключить контракт о зачислении в резерв. Однако, как показывает практика, многие хотели бы это сделать.