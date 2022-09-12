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Регион
Опубликовано 12 сентября 2022, 15:20
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Под Херсоном в ходе спецоперации героически погиб снайпер из Севастополя

Глава Севастополя сообщил о героической гибели снайпера под Херсоном

Кирилл Вытоптов. Обложка © Telegram / РаZVожаев

Кирилл Вытоптов. Обложка © Telegram / РаZVожаев

На Украине в ходе специальной военной операции (СВО) героически погиб снайпер мотострелкового отделения 126-й гвардейской бригады береговой обороны Кирилл Вытоптов. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Кирилл Вытоптов окончил школу № 37 в Севастополе, после окончания срочной службы принял решение остаться в армии на контрактной службе. Погиб геройски в бою на Херсонском направлении", — написал Развожаев в телеграм-канале.

Глава Севастополя обратил внимание на то, что именно 126-я бригада, в составе которой служил Вытоптов, одной из первых во время СВО получила звание гвардейской "за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады".

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Ранее сообщалось, что улицу в Улан-Удэ назвали в честь погибшего на Украине Героя России Максима Концова. Он погиб 24 марта, выполняя вместе с разведывательной группой манёвры по окружению противника. Получив ранения и обезвредив вражеского гранатомётчика, он продолжал командовать подчинёнными.

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Наталья Демьянова
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