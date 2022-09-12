Под Херсоном в ходе спецоперации героически погиб снайпер из Севастополя

На Украине в ходе специальной военной операции (СВО) героически погиб снайпер мотострелкового отделения 126-й гвардейской бригады береговой обороны Кирилл Вытоптов. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Кирилл Вытоптов окончил школу № 37 в Севастополе, после окончания срочной службы принял решение остаться в армии на контрактной службе. Погиб геройски в бою на Херсонском направлении", — написал Развожаев в телеграм-канале.

Глава Севастополя обратил внимание на то, что именно 126-я бригада, в составе которой служил Вытоптов, одной из первых во время СВО получила звание гвардейской "за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады".