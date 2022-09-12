В Перми кондуктор пыталась выгнать пассажирку из автобуса, сев к ней на колени

В Перми кондуктор пыталась выгнать пассажирку из автобуса, крича на неё, но когда реакции не добилась, села к девушке на колени. Видео инцидента распространили в Сети очевидцы. В результате перевозчик отстранил скандалистку от работы.

В Перми кондуктор села на колени пассажирки. Видео © VK / "Мой город — Пермь!"

Видео начинается с того, что женщина сидит на коленях пассажирки. В ответ на это девушка стала требовать от водителя автобуса вызвать полицию. Но сама кондуктор в это время настойчиво требовала от пассажирки покинуть автобус. В какой-то момент она даже встала, но недовольство высказывать не перестала. Позднее выяснилось, что кондуктору не понравилось, как две пассажирки переглядывались. Причём сами девушки сказали, что проезд они оплатили и не понимают, чем вызвали такую реакцию. На данную ситуацию отреагировали в пермском Департаменте транспорта, назвав поведение кондуктора недопустимым. Там же отметили, что причина этого инцидента пока не известна.

"Работодателем кондуктора является перевозчик. Он сообщил, что сейчас женщина отстранена от работы до выяснения всех обстоятельств по инциденту, позднее к ней могут быть применены дисциплинарные санкции", — приводит сообщение пресс-службы РИА "Новости".