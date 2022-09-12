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12 сентября, 14:59

Пушилин заявил об активизации ВСУ на Угледарском направлении

Украинские войска активизировались в направлении Угледара, однако ситуация контролируется. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

"Мы видим некую активизацию на Угледарском направлении. Там также наши подразделения. Ситуация тоже является контролируемой, и здесь во многом это заслуга наших героических ребят, которые понимают всю сложность ситуации, но на отдельных участках продвигаются и вперёд", — сказал он.

По словам политика, продвижение происходит не так быстро, как хотелось бы, но определённая положительная тенденция есть.

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Сайт главы ДНР

Артур Лапсаков

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