Пушилин заявил об активизации ВСУ на Угледарском направлении
Украинские войска активизировались в направлении Угледара, однако ситуация контролируется. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
"Мы видим некую активизацию на Угледарском направлении. Там также наши подразделения. Ситуация тоже является контролируемой, и здесь во многом это заслуга наших героических ребят, которые понимают всю сложность ситуации, но на отдельных участках продвигаются и вперёд", — сказал он.
По словам политика, продвижение происходит не так быстро, как хотелось бы, но определённая положительная тенденция есть.
Ранее в ЛНР рассказали о психологических провокациях с вывешиванием флагов Украины. По словам офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, этим занимаются так называемые проплаченные либо молодые люди, либо те, кто придерживается проукраинских взглядов.
Специальная военная операция на Украине
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