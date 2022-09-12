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Регион
Опубликовано 12 сентября 2022, 14:09
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Кадыров пообещал "интересный сюрприз" для украинских войск

Кадыров: Украинские войска ждёт "интересный сюрприз" от бойцов "Ахмата"

Бойцы чеченского спецназа "Ахмат" подготовили для украинских военнослужащих "интересный сюрприз". Соответствующее заявление сделал глава Чечни Рамзан Кадыров, однако раскрывать какие-либо подробности он не стал.

"Наши бойцы подготовили украинским бандформированиям интересный сюрприз, о котором скоро станет известно. Ну а пока не буду раскрывать карты", — написал он в телеграм-канале.

По его словам, бойцы чеченских спецподразделений под руководством заместителя командира полка полиции Росгвардии Султана Рашаева круглосуточно выполняют боевые задачи на Украине на наиболее ответственных направлениях. А благодаря их совместным действиям с союзными войсками спецоперация успешно продвигается. При этом Кадыров указал на отсутствие отклонений или внештатных ситуаций.

Кадыров раскрыл истинные цели спецоперации на Украине
Кадыров раскрыл истинные цели спецоперации на Украине

Ранее Кадыров заявил о возвращении на передовую элитных бойцов Чечни. Глава республики призвал россиян набраться терпения и ждать отличных результатов, а вот дела у украинских военных, по его словам, будут весьма плохи.

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Telegram / Kadyrov_95

Наталья Исакова
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