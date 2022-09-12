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12 сентября, 14:09

Кадыров пообещал "интересный сюрприз" для украинских войск

Кадыров: Украинские войска ждёт "интересный сюрприз" от бойцов "Ахмата"

Бойцы чеченского спецназа "Ахмат" подготовили для украинских военнослужащих "интересный сюрприз". Соответствующее заявление сделал глава Чечни Рамзан Кадыров, однако раскрывать какие-либо подробности он не стал.

"Наши бойцы подготовили украинским бандформированиям интересный сюрприз, о котором скоро станет известно. Ну а пока не буду раскрывать карты", — написал он в телеграм-канале.

По его словам, бойцы чеченских спецподразделений под руководством заместителя командира полка полиции Росгвардии Султана Рашаева круглосуточно выполняют боевые задачи на Украине на наиболее ответственных направлениях. А благодаря их совместным действиям с союзными войсками спецоперация успешно продвигается. При этом Кадыров указал на отсутствие отклонений или внештатных ситуаций.

"Боремся не только за освобождение людей": Кадыров раскрыл истинные цели спецоперации на Украине

"Боремся не только за освобождение людей": Кадыров раскрыл истинные цели спецоперации на Украине

Ранее Кадыров заявил о возвращении на передовую элитных бойцов Чечни. Глава республики призвал россиян набраться терпения и ждать отличных результатов, а вот дела у украинских военных, по его словам, будут весьма плохи.

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Telegram / Kadyrov_95

Наталья Исакова

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