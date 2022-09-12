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Опубликовано 12 сентября 2022, 13:18

Памфилова: Я не уверена, что к 2024 году от Украины будут исходить какие-то угрозы

Глава ЦИК Памфилова объяснила, почему не стоит опасаться киберугроз со стороны Украины на выборах 2024 года

У председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллы Памфиловой вызвал улыбку вопрос о том, стоит ли России опасаться киберугроз и провокаций со стороны Украины на выборах 2024 года. Речь об этом зашла в спецвыпуске шоу "Дайте сказать!", посвящённом единому дню голосования.

"Я не уверена, что к 2024 году от Украины будут какие-то угрозы. Давайте доживём, но Украина к тому времени будет совсем другая, если это будет вообще Украина", — убеждена Памфилова.

Угроз со стороны коллективного Запада председатель ЦИК тоже не видит. Прежде чем вредить России, она посоветовала зарубежным странам для начала пережить грядущую зиму. Памфилова отметила, что в нашей стране помимо освещённых улиц есть "где помыться и обогреться". Не все наши европейские партнёры могут похвастаться тем же.

Памфилова: Осовременивая систему выборов, мы привлекаем молодёжь
Памфилова: Осовременивая систему выборов, мы привлекаем молодёжь

Напомним, что этом году в единый день голосования в России проходило 4,7 тысячи выборов различного уровня. Свой голос избиратели могли отдать с 9 по 11 сентября. Вчера в 21:00 по московскому времени выборы официально завершились, последние участки закрылись в Калининградской области.

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YouTube / "Дайте сказать!"

Марина Калегина
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