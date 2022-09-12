Памфилова: Я не уверена, что к 2024 году от Украины будут исходить какие-то угрозы

У председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллы Памфиловой вызвал улыбку вопрос о том, стоит ли России опасаться киберугроз и провокаций со стороны Украины на выборах 2024 года. Речь об этом зашла в спецвыпуске шоу "Дайте сказать!", посвящённом единому дню голосования.

"Я не уверена, что к 2024 году от Украины будут какие-то угрозы. Давайте доживём, но Украина к тому времени будет совсем другая, если это будет вообще Украина", — убеждена Памфилова.

Угроз со стороны коллективного Запада председатель ЦИК тоже не видит. Прежде чем вредить России, она посоветовала зарубежным странам для начала пережить грядущую зиму. Памфилова отметила, что в нашей стране помимо освещённых улиц есть "где помыться и обогреться". Не все наши европейские партнёры могут похвастаться тем же.