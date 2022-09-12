Памфилова: Я не уверена, что к 2024 году от Украины будут исходить какие-то угрозы
Глава ЦИК Памфилова объяснила, почему не стоит опасаться киберугроз со стороны Украины на выборах 2024 года
У председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллы Памфиловой вызвал улыбку вопрос о том, стоит ли России опасаться киберугроз и провокаций со стороны Украины на выборах 2024 года. Речь об этом зашла в спецвыпуске шоу "Дайте сказать!", посвящённом единому дню голосования.
"Я не уверена, что к 2024 году от Украины будут какие-то угрозы. Давайте доживём, но Украина к тому времени будет совсем другая, если это будет вообще Украина", — убеждена Памфилова.
Угроз со стороны коллективного Запада председатель ЦИК тоже не видит. Прежде чем вредить России, она посоветовала зарубежным странам для начала пережить грядущую зиму. Памфилова отметила, что в нашей стране помимо освещённых улиц есть "где помыться и обогреться". Не все наши европейские партнёры могут похвастаться тем же.
Напомним, что этом году в единый день голосования в России проходило 4,7 тысячи выборов различного уровня. Свой голос избиратели могли отдать с 9 по 11 сентября. Вчера в 21:00 по московскому времени выборы официально завершились, последние участки закрылись в Калининградской области.