Памфилова: Осовременивая систему выборов, мы привлекаем молодёжь

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова рассказала, как цифровые решения помогают повысить явку на выборах, в том числе за счёт молодёжи. Речь об этом зашла в спецвыпуске шоу "Дайте сказать", посвящённом единому дню голосования.

"Я горжусь идеей, которую я придумала в своё время, — "Мобильный избиратель", которая снимает все преграды и даёт людям возможность голосовать. Мы ведём цифровизацию очень серьёзную, и, осовременивая систему, мы привлекаем молодёжь", — поделилась Памфилова.

Среди таких решений глава ЦИК назвала сбор подписей, который теперь реализуется в электронном виде, а также привлечение искусственного интеллекта к проверке этих подписей, чтобы исключить из этой цепочки человеческий фактор.

"Мы не зря работаем, не зря настаиваем на своих требованиях, посылах, формируем определённую атмосферу избирательную, обучаем, делаем цифровые сервисы, которые позволяют кандидатам и партиям правильно готовить документы. Все это даёт результаты", — резюмировала она.