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11 сентября, 18:00

В России официально завершилось голосование на выборах

В России официально подошёл к концу единый день голосования, все избирательные участки закрыты. Последние площадки, на которых была организована процедура волеизъявления, на территории страны завершили работу в Калининградской области в 20:00 по местному времени (21:00 мск).

Отметим, что жители семи регионов могли участвовать в выборах с помощью системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Речь идёт о Калининградской, Калужской, Курской, Новгородской, Псковской, Томской и Ярославской областях. Также онлайн-голосование было организовано и в Москве, этой возможностью, к примеру, воспользовались президент РФ Владимир Путин, премьер-министр страны Михаил Мишустин, мэр столицы Сергей Собянин и другие.

В МВД сообщили об отсутствии серьёзных нарушений на выборах в России

В МВД сообщили об отсутствии серьёзных нарушений на выборах в России

Напомним, в этом году в России проходило 4,7 тысячи выборов различного уровня. Речь идёт о 31,2 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Свои голоса избиратели могли отдать с 9 по 11 сентября. Россияне голосовали за депутатов регионального и местного уровня: выборы проходили в шесть законодательных собраний субъектов РФ, 12 городских дум. Также состоялось 15 кампаний по выборам губернаторов. Глава ЦИК Элла Памфилова назвала эту избирательную кампанию скучноватой с точки зрения нарушений.

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ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV

Варвара Романова

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