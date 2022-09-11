В России официально завершилось голосование на выборах
В России официально подошёл к концу единый день голосования, все избирательные участки закрыты. Последние площадки, на которых была организована процедура волеизъявления, на территории страны завершили работу в Калининградской области в 20:00 по местному времени (21:00 мск).
Отметим, что жители семи регионов могли участвовать в выборах с помощью системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Речь идёт о Калининградской, Калужской, Курской, Новгородской, Псковской, Томской и Ярославской областях. Также онлайн-голосование было организовано и в Москве, этой возможностью, к примеру, воспользовались президент РФ Владимир Путин, премьер-министр страны Михаил Мишустин, мэр столицы Сергей Собянин и другие.
Напомним, в этом году в России проходило 4,7 тысячи выборов различного уровня. Речь идёт о 31,2 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Свои голоса избиратели могли отдать с 9 по 11 сентября. Россияне голосовали за депутатов регионального и местного уровня: выборы проходили в шесть законодательных собраний субъектов РФ, 12 городских дум. Также состоялось 15 кампаний по выборам губернаторов. Глава ЦИК Элла Памфилова назвала эту избирательную кампанию скучноватой с точки зрения нарушений.
Единый день голосования (ЕДГ)
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ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV