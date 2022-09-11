В России официально завершилось голосование на выборах

В России официально подошёл к концу единый день голосования, все избирательные участки закрыты. Последние площадки, на которых была организована процедура волеизъявления, на территории страны завершили работу в Калининградской области в 20:00 по местному времени (21:00 мск).

Отметим, что жители семи регионов могли участвовать в выборах с помощью системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Речь идёт о Калининградской, Калужской, Курской, Новгородской, Псковской, Томской и Ярославской областях. Также онлайн-голосование было организовано и в Москве, этой возможностью, к примеру, воспользовались президент РФ Владимир Путин, премьер-министр страны Михаил Мишустин, мэр столицы Сергей Собянин и другие.