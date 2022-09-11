"Чёрная технология": Памфилова отреагировала на ситуацию с распространением "результатов экзитполов" в Карелии

Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова призвала председателя ЦИК Карелии Алексея Бахилина пресечь распространение чёрных технологий, из-за которых в соцсетях якобы появилась информация об итогах экзитполов с выборов в республике.

"Эту ситуацию нельзя оставлять на полпути <…>, пусть наши правоохранительные органы от начала до конца эту цепочку выявляют. Потому что эта чёрная технология работает. Можете её опровергать, но она работает. И в целях недопущения подобного надо проанализировать, откуда там ноги растут и так далее", — сказала Памфилова на заседании комиссии, обращаясь к главе ЦИК Карелии.

Если своевременно не дать правовую оценку произошедшей ситуации, то, по словам председателя ЦИК РФ, она может повториться. Как отметил в свою очередь Бахилин, недостоверная информация об итогах экзитполов начала распространяться накануне в соцсетях. После этого карельский избирком направил жалобы в региональное управление Роскомнадзора и МВД. Сейчас по факту инцидента правоохранители проводят проверку.

Ранее политолог Павел Данилин рассказал, как оппозиция докатилась до абсурда с предвыборными фейками. Помимо бездоказательных обвинений в адрес дистанционного электронного голосования, как отметил эксперт, создатели вбросов зацепились за тему о так называемом принуждении к голосованию.