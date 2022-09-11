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11 сентября, 17:02

В Москве закрылись избирательные участки

В Москве в 20:00 по местному времени закрылись избирательные участки в заключительный день голосования на выборах муниципальных депутатов. В столице работало более 3200 таких площадок. При этом некоторые жители города прошли процедуру волеизъявления с помощью системы дистанционного электронного голосования. К примеру, ею воспользовались мэр Москвы Сергей Собянин, президент РФ Владимир Путин, премьер-министр страны Михаил Мишустин и другие.

При этом, как уточнили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве, после окончания голосования наблюдатели остаются на участках и продолжают работу до тех пор, пока не завершится подсчёт голосов и официальные протоколы не отправят в территориальные избиркомы.

Отметим, что третий, заключительный, день выборов завершился ещё в более чем пятидесяти регионах страны. Речь идёт о субъектах, входящих в Центральный, Южный, Северо-Западный федеральные округа, а также части регионов Приволжья и Северный Кавказ.

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Напомним, в этом году в единый день голосования в России проходило 4,7 тысячи выборов различного уровня. Свой голос избиратели могли отдать с 9 по 11 сентября. В Москве состоялись муниципальные выборы, в результате которых будет получено 1417 мандатов в 125 округах. По данным Мосгоризбиркома, зарегистрировалось более шести тысяч кандидатов. Глава ЦИК Элла Памфилова назвала эту избирательную кампанию "скучноватой" с точки зрения нарушений.

Обложка ©

ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV

Варвара Романова

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