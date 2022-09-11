Эксперт объяснил лидерство "Единой России" на Дальнем Востоке более разумным управлением
Эксперт Журавлёв оценил предварительные результаты выборов на Дальнем Востоке
"Единая Россия" лидирует по предварительным результатам выборов на Дальнем Востоке, где традиционно предпочтение отдавалось ЛДПР, и связано это с высоким уровнем администрирования. Таким мнением с Лайфом поделился генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв.
"Как минимум в двух регионах, по которым уже можно что-то понять, это Сахалин и Владивосток, — там "Единая Россия" выигрывает, причём с очень большим отрывом. Моё мнение, что это связано с более высоким уровнем администрирования, то есть управлять стали более разумно. А во-вторых, это СВО и ошибки ЛДПР в Хабаровском крае", — сказал эксперт.
Журавлёв также отметил хорошую конкуренцию между кандидатами. Кроме того, по его словам, нарушений на участках в регионах было немного.
Ранее замсекретаря генсовета ЕР Сергей Перминов заявил, что "Единая Россия" уверенно побеждает на выборах на Дальнем Востоке. По его словам, такая ситуация и во Владивостоке, и в Петропавловске-Камчатском, и на Сахалине.
ТАСС / Роман Соколов