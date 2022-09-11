Эксперт объяснил лидерство "Единой России" на Дальнем Востоке более разумным управлением

"Единая Россия" лидирует по предварительным результатам выборов на Дальнем Востоке, где традиционно предпочтение отдавалось ЛДПР, и связано это с высоким уровнем администрирования. Таким мнением с Лайфом поделился генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв.

"Как минимум в двух регионах, по которым уже можно что-то понять, это Сахалин и Владивосток, — там "Единая Россия" выигрывает, причём с очень большим отрывом. Моё мнение, что это связано с более высоким уровнем администрирования, то есть управлять стали более разумно. А во-вторых, это СВО и ошибки ЛДПР в Хабаровском крае", — сказал эксперт.

Журавлёв также отметил хорошую конкуренцию между кандидатами. Кроме того, по его словам, нарушений на участках в регионах было немного.