Сенатор Климов: Впервые в российские выборы вмешалось Центральное командование ВС США
Центральное командование Вооружённых сил Соединённых Штатов Америки впервые попыталось оказать влияние на российские выборы. Такое заявление сделал глава Временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.
"Продолжается распространение антироссийской пропаганды в социальных сетях, в том числе с использованием фейковых аккаунтов. <…> Кто этим занимается? Традиционно все называют Госдеп США. Сейчас мы ещё выловили, что этим занимается Центральное командование [ВС] США, чтобы иллюзий не было, кто и для чего это делает", — подчеркнул он 11 сентября в информационном центре ЦИК России.
Добавим, что сенатор охарактеризовал подобные действия как новый аспект войны, которую Америка ведёт с Россией.
Напомним, в этом году в единый день голосования в России проходило 4,7 тысячи выборов различного уровня. Свой голос избиратели могли отдать с 9 по 11 сентября. Лайф уже писал, что сегодня в 20:00 по местному времени избирательные участки закрылись в Москве, где состоялись выборы муниципальных депутатов.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ