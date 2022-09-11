Зампред Центризбиркома РФ Булаев сообщил, что серьёзных правонарушений на выборах не было

Серьёзных правонарушений на выборах по состоянию на вечер 11 сентября нет. Такое заявление сделал заместитель председателя Центризбиркома РФ Николай Булаев на заседании комиссии.

"На сегодняшний час, по сути дела, серьёзных правонарушений, которые требовали бы немедленного и активного вмешательства со стороны МВД, со стороны ЦИК, не имеем", — подчеркнул он.

Напомним, в этом году в единый день голосования в России проходило 4,7 тысячи выборов различного уровня. Свой голос избиратели могли отдать с 9 по 11 сентября. Лайф уже писал, что сегодня в 20:00 по местному времени избирательные участки закрылись в Москве, где состоялись выборы муниципальных депутатов.